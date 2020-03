Over 15.000 døde etter koronasmitte

NTB utenriks

Ifølge worldometer var det mandag formiddag registrert 15.297 dødsfall i verden, en økning på nesten 1.600 fra dagen før.

Italia topper lista med 5.476 døde, etterfulgt av Kina med 3.270, Spania med 2.182 og Iran med 1.812.

Den globale dødsraten er på rundt 4,4 prosent, mens den i Italia er på nærmere 9,3 prosent og i Kina, der viruset først ble oppdaget, på 4 prosent.

Dødsraten avhenger imidlertid av hvor mange som testes for koronasmitte. I land der mange testes, også de som ikke er alvorlig syke, er dødsraten relativt lav, mens den i land der kun de sykeste blir testet, vil bli høyere.

Italienske eksperter anslår at det reelle antallet smittede i landet kan være opptil dobbelt så høyt som bekreftet, noe som i så fall vil halvere den offisielle dødsraten.

Alvorlig og kritisk

Nærmere 350.000 har hittil fått påvist smitte i 192 land og territorier, men av disse er drøyt 100.000 nå virusfrie og friskmeldt.

Tilstanden til drøyt 11.000 av de over 220.000 som fortsatt har smitten i kroppen, blir betegnet som alvorlig eller kritisk. Det tilsvarer 4,8 prosent, mens andelen for ett døgn siden lå på 5 prosent.

Mørketallene antas imidlertid å være svært høye, da mange land har begrenset utstyr og kapasitet til å teste for viruset.

Friskmeldte kinesere

Kina er det landet som har påvist flest smittede, over 81.000, men bare drøyt 5.000 av disse har fortsatt viruset i kroppen.

I Italia har nærmere 47.000 av de 59.000 som har fått påvist smitte, fortsatt viruset i kroppen.

I USA er bare noen få hundre av de 35.000 som har fått påvist smitte, siden friskmeldt.

Spania og Tyskland har også mange som nå er smittet, henholdsvis rundt 28.000 og 26.000.

Gamle og kronisk syke

Statistikk fra flere land viser at en stor andel av dem som dør etter å ha fått påvist koronasmitte, i utgangspunktet led av en eller flere kroniske sykdommer.

Statistikken viser også at gjennomsnittsalderen til dem som dør, er svært høy. I Italia er rundt halvparten av dem som dør over 80 år gamle, og 85 prosent over 70 år gamle, ifølge epicentro.

Tall fra Kina viser også at dødsrisikoen for dem som er over 80 år gamle, er på over 20 prosent, og at den øker ytterligere om man lider av kronisk hjerte- og lungesykdom eller diabetes.

