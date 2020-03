EU tilsidesetter budsjettregler i kampen mot koronaviruset

NTB utenriks

Budsjettreglene består blant annet av strenge grenser for hvor mye underskudd medlemslandene kan ha på sine statsbudsjett.

Det er første gang noensinne at EU setter budsjettreglene til side. Beslutningen innebærer at medlemslandene kan bruke så mye penger de vil for å håndtere de økonomiske ringvirkningene av koronaviruspandemien.

Vanligvis følger Brussel nøye med på medlemslandenes budsjetter, og for store underskudd blir vanligvis møtt med advarsler og eventuelt straffetiltak. Men det er det slutt på nå.

Vedtaket vil ikke minst være gode nyheter i Italia, som er det landet i Europa som til nå har lidd mest under pandemien, og som tidligere har brutt budsjettreglene flere ganger.

Ifølge finansministrenes uttalelse mandag skal unntaket gi regjeringene den nødvendige fleksibilitet til å iverksette alle tiltak som er nødvendige for å støtte landenes helsevesen, sivilforsvar og økonomier.

Tyskland er blant landene som allerede har iverksatt økonomiske redningspakker som bryter med unionens budsjettregler.