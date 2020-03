NTB utenriks

65-åringen ble frikjent på alle punkter av retten i Edinburgh mandag.

Salmond, som var førsteminister fra 2007 til 2014, trakk seg fra alle politiske verv da saken ble kjent i 2018. To kvinner anklaget ham for seksuelle overgrep for flere år tilbake.

I januar i fjor ble han pågrepet og siktet for to tilfeller av voldtektsforsøk og ti tilfeller av seksuelle overgrep, men nektet straffskyld.

Juryen frifant ham for samtlige tiltalepunkter.

