Abe: Japan må vurdere utsettelse av OL

NTB utenriks

Både Den internasjonale olympiske komité (IOC) og myndighetene i Japan har tviholdt på planen om å gjennomføre OL til sommeren i tiden fra 24. juli til 8. august.

Natt til mandag åpner likevel landets statsminister Shinzo Abe for at hele arrangementet kan utsettes. Det er første gang han uttaler seg om muligheten for å utsette lekene.

– Hvis det viser seg vanskelig, av hensyn til utøverne, kan det kan bli uunngåelig, sa Abe i en tale til parlamentet.

I forrige uke kom den olympiske ilden til Japan. tusenvis av mennesker har trosset frykten for koronaviruset for å se fakkelen.

(©NTB)