Trump-brev til Kim Jong-un om pandemisamarbeid

Det er Kim Yo-jong, søsteren til Nord-Koreas leder, som forteller om brevet fra president Donald Trump, dagen etter at det kom fra USA. Brevet kom lørdag, samme dag som Nord-Korea gjennomførte opp sin tredje rakettest på tre uker. Det er bekreftet fra amerikansk hold at Trump sendte brevet til Kim.

– I brevet forklarte han (Trump) planen sin for å sette fart på forholdet mellom de to landene, og uttrykte sin hensikt om å innlede et samarbeid mot epidemien, skriver Kim i en pressemelding, med klar henvisning til koronaviruspandemien, ifølge det nordkoreanske statlige nyhetsbyrået KCNA søndag.

Leif-Eric Easley, professor ved Ewha-universitetet i Seoul, har tidligere uttalt til AFP at det er sannsynlig at myndighetene i Pyongyang allerede sliter med pandemien, selv om regimet ikke har rapportert inn smittetilfeller eller dødsfall.

Kim Yo-jong skriver videre at selv om brevet bekrefter et utmerket bånd mellom lederne, så står det annerledes til med de bredere båndene mellom landene.

– Vi prøver å håpe på den dagen da forholdet mellom de to landene kan være like bra som det mellom de to øverste lederne, men tiden vil vise om det faktisk kan skje.

Nord-Korea er hardt rammet av de økonomiske sanksjonene landet er ilagt på grunn av sitt atomvåpenprogram.

Sikkerhetsrådet i FN har sagt at det vil gjøre unntak og lette på sanksjonene på humanitært grunnlag for å hjelpe Nord-Korea bekjempe koronavirus og spredning av smitte.

