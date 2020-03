Flere enn 15.000 koronasmittet i New York

NTB utenriks

Cuomo la fram de nye tallene søndag på sin daglige pressekonferanse, melder CNBC.

Tallet på smittede har dermed steget kraftig fra lørdag, da det var oppgitt til 10.400.

Utbruddet i delstaten er det verste i USA, og antallet smittede overstiger de registrerte smittetallene i en rekke land. I delstaten Washington nordvest i landet er det registrert 1.647 smittede, mens det California er registrert 1.518.

Tester mange

– New York tester flere folk enn noen annen delstat i landet, og per innbygger, flere enn noe land i verden, sa Cuomo.

Så langt er 61.000 testet for viruset i New York. Testingen har det siste døgnet avslørt 4.800 nye tilfeller.

Cuomo sier også at han har bedt føderale myndigheter om å nasjonalisere innkjøpene av medisinsk utstyr. Fredag ble det kjent at New York vil ta i bruk konferansesentre og høyskoler for å finne rom til 25.000 sykehusplasser for koronasyke.

Målet er å få sykehuskapasiteten, som nå ligger på 50.000, opp til 75.000.

Strenge tiltak

Delstaten der USAs mest folkerike by New York ligger, varslet fredag at den ville følge Californias eksempel og innføre strenge tiltak for å bremse spredningen av koronaviruset.

Cuomo beordret alle offentlig og privat ansatte som ikke har samfunnskritiske oppgaver, om å holde seg hjemme for å hindre smittespredning.

– Delstaten New York settes nå på pause, vi er alle i karantene nå, slo Cuomo fast.

Byen er den mest folkerike i USA med nesten 8,4 millioner innbyggere. Delstaten New York har anslagsvis 19,5 millioner innbyggere.