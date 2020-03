Angela Merkel i karantene

NTB utenriks

Legen ga Merkel en vaksine, og ble senere bekreftet koronasmittet.

Merkel holdt søndag en pressekonferanse om nye tyske tiltak mot pandemien, og fikk beskjeden lite etterpå.

Merkels talsmann Steffen Seibert sier Merkel ble vaksinert mot lungebetennelse som et sikkerhetstiltak. Han føyer til at den 65 år gamle statsministeren nå skal testes jevnlig de neste dagene, og at hun vil fortsett å jobbe hjemmefra.

Tyskland innførte søndag et kontaktforbud som innebærer at det kun er tillatt å samles to og to. Det er imidlertid gitt unntak for familier og personer som bor sammen.

