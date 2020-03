Trump skjelte ut NBC-reporter på direkten

NTB utenriks

Under den daglige pressekonferansen i Det hvite hus fredag hadde Trump og regjeringens ekspert fått spørsmål om en velkjent malariamedisin kunne brukes i forbindelse med pandemien, og det ble gitt sprikende svar.

Så spurte Peter Alexander fra NBC om diskusjonen rundt den mulige medisinen ga folk falskt håp, og spurte presidenten hva som er Trumps budskap til folk som er redde akkurat siden så mange er smittet og dør av koronaviruset. Trump svarte først sarkastisk «for et flott spørsmål».

– Jeg ville sagt at du er en fæl en reporter, det er hva jeg ville sagt. Jeg syns det er et veldig slemt spørsmål, og jeg syns det er et svært dårlig signal du sender til det amerikanske folk. Det amerikanske folk ser etter svar, og du driver med sensasjonsjag, freste Trump, og fortsatte en stund, der han blant annet fortalte Alexander at han «burde skamme seg».

Pence svarte

CNNs John King sier det var en forkastelig reaksjon fra presidenten på et helt legitimt spørsmål til en leder i krisetider.

Da visepresident Mike Pence fikk det samme spørsmålet, svarte Pence at han ville sagt til redde amerikanere at de må holde seg årvåkne, og at selv om risikoen for å få sykdommen covid-19 er lav, må alle amerikanere nå samarbeide for å holde landet trygt.

Muligens frustrert

Alexander ble tydelig paff, og sier etterpå at han mener han ga presidenten en mulighet til å gi folket en betryggende uttalelse om situasjonen.

– Jeg mener det [han sa] avslører en frustrasjon, kanskje en nervøsitet rundt hans politiske utsikter i en situasjon som er vanskelig å holde under kontroll, slik vi har sett at det utvikler seg i det siste, sier Alexander til MSNBC.

President Trumps voldsomme reaksjon under pressekonferansen fredag i Det hvite hus ble sendt direkte på blant annet ABC, CBS, NBC, Fox, CNN, MSNBC og Fox News.

