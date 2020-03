Volvo stopper all produksjon i Sverige – 45.000 rammes

NTB utenriks

Volvo Cars og Volvo AB, som er to forskjellige selskaper, stopper midlertidig all produksjon i Sverige.

Lastebilselskapet Volvo AB melder at 20.000 ansatte permitteres fra og med neste uke. Hvor lenge de permitteres, er foreløpig uklart.

For de ansatte betyr dette at lønningene reduseres med 7,5 prosent. For konsernledelsen reduseres lønnen med 20 prosent, ifølge selskapet.

I tillegg har selskapet Volvo Cars stoppet all produksjon ved fabrikkene i Torslanda, Skövde og Olofström i Sverige.

Også fabrikker i Belgia og USA rammes av produksjonsstansen i Volvo Cars.

I Sverige vil alle fabrikker i første omgang være stengt fra 26. mars til 14. april. I Belgia holder de stengt til 5. april.

25.000 ansatte i Sverige blir rammet, opplyser styreleder i Volvo, Håkan Samuelsson, til Sveriges Radio.

Ifølge Stefan Elfström i presseavdelingen i Volvo blir det ikke oppsigelser, men permitteringer der staten vil dekke rundt halvparten av lønnskostnadene.

– Ambisjonen er deretter å gå tilbake til normal produksjon, sier Elfström.

