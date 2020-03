NTB utenriks

Fredag fylte britiske Lynn 103 år, og på Twitter og i en ny video minner hun fansen om teksten på låten «We'll Meet Again» som bidro til å styrke britenes moral under andre verdenskrig.

«Keep smiling through; Just like you always do; 'Til the blue skies drive the dark clouds far away», skriver hun.

– Over hele verden opplever mennesker nå en vanskelig tid. Vi må trolig alle fatte vanskelige beslutninger i månedene som kommer, fortsetter Lynn, som maner til samhold.

(©NTB)