Tyrkisk mann fikk livsvarig fengsel etter trikkeskyting i Utrecht

NTB utenriks

Ifølge dommen begikk Gökmen Tanis en terrorhandling da han i mars i fjor trakk fram en pistol, ropte «Gud er stor» og åpnet ild mot passasjerene på trikken.

En 19 år gammel kvinne og tre menn på 28, 49 og 74 år ble drept, mens tolv andre ble såret i skytingen.

– Livsvarig fengsel er den eneste straffen som er passende, konkluderte retten.

Tanis ble pågrepet dagen etter skytingen og tilsto under avhør. Under etterforskningen ble det funnet et brev i bilen hans, med teksten «Jeg gjør dette for troen min, dere ønsker å drepe muslimer og stjele troen fra oss, men dere vil ikke lykkes. Gud er stor.»

Retten stilte likevel spørsmål ved om 38-åringen, som tidligere er straffedømt for voldtekt og vinningsforbrytelser, var motivert av religiøs tro, og viste til de sakkyndige som mente at radikaliseringen også kunne skyldes personlige problemer.

(©NTB)