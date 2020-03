Trump på kant med ekspertisen om malariamedisin

NTB utenriks

Torsdag slo president Donald Trump fast at hydroxyklorokin, en velkjent malariamedisin, var godkjent i behandlingen av pasienter som er smittet av koronaviruset.

– Vi skal gjøre medisinen tilgjengelig nærmest umiddelbart, sa Trump og skrøt av det amerikanske medisin- og mattilsynet (FDA).

FDA rykket senere ut og sa at medisinen bare er godkjent til bruk mot malaria, men at den skal testes på koronapasienter.

Under den daglige pressekonferansen i Det hvite hus fredag ble både Trump og regjeringens ekspert Anthony Fauci spurt om medisinen, og om den kunne brukes i forbindelse med pandemien.

– Nei. Svaret er nei, sa Fauci.

– Opplysningene du viser til er anekdotiske. Dette er ikke gjort i et kontrollert, klinisk forsøk, så du kan ikke egentlig si noe definitivt om det, konstaterte legen, som forklarte videre at FDA så på muligheten for å prøve ut legemiddelet systematisk.

President Trump sa på sin side at han var uenig i at det ikke finnes noen god medisin mot koronaviruset.

– Kanskje, kanskje ikke, sa han.

– Kanskje det er det, kanskje det ikke er det. Vi får se, sa Trump, som ga uttrykk for å være optimistisk.

– Du vet, jeg ser imponerende ting. Vi vil få vite dette snart. Og det er veldig effektivt. Det er sterkt, det er en kraftig medisin. Så, vi får se, fortsatte han.

