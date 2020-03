Puber og skoler stenges i Storbritannia

NTB utenriks

Så langt er det registrert 177 dødsfall som knyttes til koronaviruset i Storbritannia, 40 flere enn på torsdag.

Samtidig med de omfattende tiltakene som skal hindre smitte, lovet også Johnson en storstilt hjelpepakke til bedrifter og lavtlønte mens pandemien herjer.

Johnsons regjering sier den vil dekke 80 prosent av lønna til lavtlønte som ikke kan jobbe på grunn av nedstengningen. Skattereglene for bedrifter mykes også opp.

Tiltakene kommer på toppen av lånepakken på 330 milliarder pund (rundt 4.200 milliarder kroner) som ble kunngjort tidligere i uka.

Pubene utgjør en helt sentral sosial arena for mange briter, og stengningen tydeliggjør alvoret i situasjonen. Også restauranter, kinoer, teatre og treningssentre må lukke dørene. Restauranter får imidlertid fortsatt lov til å servere takeaway.

Vurderes månedlig

Stengingen skal vedvare inntil det gis nærmere beskjed.

– Ikke gjør det, var Johnsons råd til dem som vurderte en siste tur ut fredag kveld.

Den britiske statsministeren sier tiltakene skal vurderes månedlig fremover.

Meldingen om lukking av skoler i hele landet kom på onsdag, etter at det samme tiltaket ble innført i Skottland og Wales. Barn av kritisk nødvendig personale vil imidlertid fortsatt få et tilbud.

– Jeg vil gi foreldre, studenter og ansatte den vissheten de trenger. De vitenskapelige rådene sier at det er trygt for et lite antall av barn å delta, men dette må til for å forsøke å bremse spredningen av dette viruset, sa utdanningsminister Gavin Williamson ifølge Sky News.

I London, som er hardt rammet av viruset, ble 40 undergrunnsstasjoner stengt på torsdag. Trafikken holdes likevel i gang, for å sørge for at de som trenger det, kommer fram.

Ny kurs

Storbritannia endret mandag strategi i kampen mot koronaviruset, etter først å ha nølt med å innføre inngripende tiltak.

En studie publisert 16. mars lå bak den britiske innskjerpingen, ifølge Reuters og flere andre medier. Den er gjennomført av Imperial College i London under ledelse av professor Neil Ferguson.

Studien konkluderte med at uten tiltak ville epidemien ha ført til 510.000 dødsfall i Storbritannia og 2,2 millioner i USA.

Britenes tidligere plan om å kontrollere viruset ved å isolere mulig smittede hjemme, men uten ytterligere restriksjoner for befolkningen, ville resultert i anslagsvis 250.000 dødsfall, mener de britiske forskerne.

Kritikere har påpekt at tallene er svært usikre, men den britiske regjeringen har i løpet av uka tatt i bruk langt mer kraftfulle tiltak mot koronaviruset enn tidligere.

(©NTB)