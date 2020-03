Over tusen døde av covid-19 i Spania

NTB utenriks

Det opplyste det spanske helsedepartementet fredag.

Antall bekreftede smittede er nå 19.980, og dette tallet har siden torsdag økt med 2.833.

Koronaviruset har spredt seg raskt i Spania, og myndighetene har innført svært strenge tiltak for å få kontroll over situasjonen. Portforbud er innført, og militæret er satt inn for å passe på at folk holder seg innendørs. Skoler, universiteter, offentlige institusjoner og de fleste butikker er stengt.

Den spanske regjeringen har også bedt om bistand fra Kina, som har sendt medisinsk utstyr til Spania.