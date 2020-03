New York og California stenger for å takle pandemien

NTB utenriks

– Alle må i så stor grad som mulig holde seg innendørs, sa Cuomo fredag og kom samtidig med en klar advarsel om at påbudet vil bli håndhevet og at det vil vanke bøter for dem som blir tatt i å bryte det.

– Dette er det mest drastiske vi kan gjøre, la han til, og oppfordret samtidig New Yorks innbyggere til å unngå offentlig transport så langt det lar seg gjøre.

– Delstaten New York settes nå på pause, vi er alle i karantene nå, slo Cuomo fast.

Overveldet

Demokraten Cuomo har holdt daglig pressekonferanse siden koronakrisen oppsto, og i motsetning til president Donald Trump har han fra første stund understreket alvoret og farene knyttet til viruset.

Over 7.100 mennesker har fått påvist smitte av koronaviruset i New York, som dermed er USAs hardest rammede delstat.

– Etter hvert som vi tester flere, kommer vi til å få flere positive tilfeller, advarte Cuomo fredag.

– Vi må derfor stenge ventilen, for økningen i antallet smittetilfeller overvelder nå sykehusene våre, sa han.

Apotek og matbutikker får holde åpent, men alle andre virksomheter som ikke regnes som samfunnskritiske må stenge dørene, lyder påbudet fra guvernøren.

Delstaten New York har rundt 20 millioner innbyggere.

Ny levemåte

California, som har 40 millioner innbyggere, har også bedt folk om å holde seg hjemme, har pålagt alle virksomheter som ikke er samfunnskritiske å stenge og forbudt alle folkeansamlinger.

Nasjonalgarden er satt inn både i California og i 30 andre delstater for å distribuere mat, rengjøre og bistå på andre måter, opplyste USAs forsvarssjef Mark Esper fredag.

– Vi er i ferd med å begynne en ny levemåte her i Los Angeles, sier byens borgermester Eric Garcetti.

– Det vi gjør, måten vi gjør det på og om vi gjør det riktig, vil avgjøre hvor lenge denne krisen varer, sier han. '

Stengte grenser

Drøyt 16.000 har hittil fått påvist koronasmitte i USA, men det koster penger å la seg teste og mørketallene antas å være store. Viruset har til nå krevd 219 menneskeliv i landet.

Det amerikanske forsvaret har klargjort militære sykehus for sivil bruk, samtidig med at USA langt på vei har stengt grensene for utenlandske statsborgere, stanset utstedelsen av visum og bedt amerikanske statsborgere i utlandet om å komme hjem.

Grensen mot Canada og Mexico vil fortsatt være åpen for varetransport og pendlere, men stengt for turister og andre, opplyste Trump fredag. Det tiltaket vil ifølge presidenten redde talløse liv.