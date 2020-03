Den katolske kirke tilgir de koronasmittedes synder

NTB utenriks

Dekretet omfatter også helsearbeidere og de som ber for dem, samt dem som pleier syke familiemedlemmer.

Forutsetningen for å få syndenes forlatelse er at den syke selv ber et visst antall bønner, og at de som ber for helsepersonell, leser i Bibelen minst en halvtime daglig, heter det videre.

Italia er det land i verden som har hatt flest dødsfall som følge av koronasmitte, og også i Vatikanstaten i Roma er det meldt om ett smittetilfelle.

Pave Frans er selv testet for smitte, men var ifølge Vatikanet virusfri.

