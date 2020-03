Amerikanske guvernører trygler Trump om penger

NTB utenriks

Guvernøren i California har beordret 40 millioner innbyggere til å holde seg inne, guvernøren i Pennsylvania har pålagt mer en 150 typer næringer å stenge, mens guvernøren i Texas har stengt dørene for mer enn 5 millioner elever og studenter.

I Louisiana tegner guvernør John Bel Edwards et mørkt bilde av hva som vil skje med hans delstat om det ikke kommer føderale midler fra president Donald Trump som kan sørge for at helsesystemet hans ikke kneler fullstendig.

– Vi følger i utgangspunktet samme bane som de gjorde i Italia, påpekte han, og sa at det trengs midler de ikke har til å gå inn med umiddelbare avhjelpende tiltak nå.

– Hvis vi om ti dager eller to uker ikke ser ut som Italia gjør nå, vil det kun være på grunn av slike avhjelpende tiltak, sa Edwards.

Sammen med flere andre guvernører advarte han Trump om konsekvensene det vil få å ikke gjøre det som må til og la fram verstefallsscenarioer.

Louisiana hadde torsdag 400 koronasmittede, opp fra 280 dagen før. Ti dødsfall knyttes til covid-19.

