NTB utenriks

– Vi må alle innse at kampen mot dette viruset blir en maraton, sier forsvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer.

Over 2.300 reservister har så langt meldt seg til tjeneste, men forsvarssjef Eberhard Zorn understreker at dette har vært frivillig og at arbeidsgiver først må gi sin tilslutning.

– Det er ikke snakk om mobilisering, sier Zorn.

Det tyske forsvaret har rundt 3.000 leger, som nå kan bistå de øvrige helsevesenet med å håndtere epidemien, som hittil har krevd 44 liv i landet.

