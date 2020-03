NTB utenriks

Det sa den amerikanske presidenten under en pressekonferanse torsdag.

Dette vil i så fall være en ekstraordinær inngripen fra myndighetenes side inn i den private sektoren.

Trump nevnte ikke spesifikke selskaper som kunne være aktuelle.

Han sa videre at han støtter restriksjoner på lederbonuser og sa at han ikke ønsket at statens penger skal brukes av selskapene til å kjøpe tilbake aksjene.

