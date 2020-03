Republikanerne vil gi kontantstøtte til alle

NTB utenriks

Krisepakken, som tilsvarer over 11.000 milliarder kroner etter dagens valutakurs, ble presentert av Republikanernes flertallsleder i Senatet, Mitch McConnell, torsdag.

Ifølge forslaget vil hver amerikaner i utgangspunktet motta en sum tilsvarende drøyt 13.300 kroner i støtte, mens ektepar får 26.600 kroner. Kontantstøtten skal behovsprøves, men ingen skal få mindre enn 6.700 kroner.

Det skal ifølge forslaget også deles ut 5.600 kroner i kontantstøtte per barn, og Republikanerne håper pengegaven til amerikanske familier skal få ny fart på landets økonomi som er i ferd med å stoppe opp.

Krisepakken skal nå først legges fram for Demokratene i Senatet og debatteres, før det blir fastsatt en dato for avstemning.

Deretter skal den behandles i Representantenes hus, der Demokratene er i flertall, før den til slutt havner på president Donald Trumps bord for undertegning.

– Dette forslaget inneholder modige steg på fire prioriterte områder, som haster ekstremt og som er svært nødvendige, sa McConnell da han la fram planen i Senatet.

– For det første, direkte økonomisk hjelp til det amerikanske folk. For det andre, rask støtte til små bedrifter og deres ansatte. For det tredje, betydelige steg for å stabilisere økonomien vår og beskytte arbeidsplasser. For det fjerde, mer støtte til våre modige helsearbeidere og pasienter som kjemper mot koronaviruset, sa han.

(©NTB)