Italia har flest korona-døde

NTB utenriks

3.405 personer med påvist koronasmitte var torsdag registrert som døde, en økning på 427 eller 14,3 prosent fra dagen før. I Kina har viruset ifølge myndighetene krevd 3.245 liv.

Drøyt 41.000 har fått påvist smitte i Italia, men av disse er over 4.400 nå friskmeldt, viser tall fra myndighetene.

Blant de drøyt 33.000 som fortsatt har viruset i kroppen, opplever 92 prosent bare milde symptomer. Tilstanden for rundt 2.500 blir betegnet som alvorlig eller kritisk.

Høy dødsrate

I forhold til hvor mange som har fått påvist smitte, troner Italia på toppen med en dødsrate på hele 8,3 prosent, men den kan være misvisende.

Italienske Fondazione GIMBE anslår at minst 100.000 italienere er smittet av koronaviruset, men at kun de med alvorlige symptomer blir testet og registrert som smittet.

Dersom dette er tilfelle, er den reelle dødsraten rundt 3,4 prosent, omtrent den samme som i Kina.

Høy alder

Gjennomsnittsalderen på dem som smittes i Italia, er rundt 63 år, mens gjennomsnittsalderen for dem som dør av viruset, er på nærmere 80 år.

Italias nasjonale helseinstitutt (ISS) har undersøkt legejournalene til drøyt 350 av de første som døde av viruset i landet og fant at 99 prosent av dem led av en eller flere underliggende sykdommer.

75 prosent av dem som døde, led fra før av høyt blodtrykk, 35 prosent hadde diabetes og rundt 30 prosent hadde hjerte- og karsykdom.

Strenge tiltak

Italienske myndigheter har satt i verk en rekke strenge tiltak i forsøk på å bremse smittespredningen og har blant annet stengt barnehager, skoler, universiteter, offentlige institusjoner, spisesteder og butikker med få unntak.

Alle former for sammenkomster er forbudt, og det er innført strenge karanteneregler og portforbud over hele landet. Hittil er det skrevet ut over 4.000 bøter for brudd på portforbudet.

I Emilia-Romagna-regionen i nord, som er blant de hardest rammede regionene i landet, er det også innført forbud mot jogging og sykling, så sant det ikke skjer på vei til eller fra jobb eller butikk.

Bred støtte

Statsminister Giuseppe Conte oppfordrer sine landsmenn til å bruke hodet og utvise stor forsiktighet, og en fersk meningsmåling viser at han har bred støtte for tiltakene som er innført.

94 prosent sier at de er «svært positive» eller «positive» til myndighetenes beslutning om å stenge skoler, offentlige institusjoner og et stort antall butikker, viser en måling gjengitt i avisen La Repubblica. Bare 4 prosent mener at det var galt.

Ifølge Conte vil tiltakene bli forlenget på ubestemt tid, men det foreligger ikke planer om å utvide dem.

– Men dersom de ikke respekteres, må vi gjøre mer, sa han torsdag.