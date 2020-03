Forsiktig oppgang på Wall Street

NTB utenriks

Handledagen hadde både opp- og nedturer, men situasjonen var mindre frenetisk enn dagene før. Krisetiltakene satt i verk av sentralbanker og regjeringer både i USA og andre store økonomier regnes som årsaken til oppgangen.

Den brede S&P 500-indeksen steg 0,5 prosent, mens teknologiindeksen Nasdaq steg 2,3 prosent.

Markedene i USA har den siste tiden vært svært ustabile fordi investorene veier den økende sannsynligheten for en lavkonjunktur på den ene siden mot en enorm beredskapsinnsats fra myndighetene i land verden over for å støtte økonomien.

