FNs generalsekretær advarer om millioner av dødsfall hvis viruset får spre seg

NTB utenriks

Han ber om en koordinert, global innsats mot smitten.

– Hvis vi lar viruset spre seg som skogbrann, særlig i verdens mest sårbare regioner, kan det koste millioner av mennesker livet, sa Guterres torsdag.

– Global solidaritet er ikke bare en moralsk nødvendighet, det er i alles interesse, sa han.

Han understreket behovet for en samordnet innsats verden over for å svare på det han kalte en helsekatastrofe.

– Vi må umiddelbart gå bort fra en situasjon der hvert land gjennomfører sin egen strategi, til en som i full åpenhet sikrer en koordinert, internasjonal respons, sier generalsekretæren.

– Helsekatastrofen gjør det klart at vi bare er så sterke som det svakeste helsevesenet, sier Guterres.

