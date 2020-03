NTB utenriks

DAX-indeksen på Frankfurt-børsen steg 1,6 prosent. I Paris var CAC-indeksen opp 3,2 prosent, mens FTSE-indeksen i London økte med 0,7 prosent.

Oppgangen kom etter at den europeiske sentralbanken sent onsdag kunngjorde en hjelpepakke på 750 milliarder euro for å berolige markedet.

