Deler av T-banenettet vil være stengt inntil videre, opplyser transportmyndighetene i London (TfL).

I tillegg holdes 20.000 soldater klare til å innsettes i arbeidet mot smitten, skriver Sky News. Militæret vil kunne bidra med transport av oksygentanker, i tillegg til å støtte politiet og legge til rette for økt sykehuskapasitet.

Nyheten kommer etter at Storbritannias utdanningsminister Gavin Williamson onsdag meldte at skoler over hele landet vil holde stengt fra fredag.

