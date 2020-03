Vannet i Venezias kanaler krystallklart etter korona-lockdown

NTB utenriks

Byen har siden 9. mars, som resten av Italia, vært en såkalt «rød sone», hvor alt av hoteller, restauranter og kafeer er stengt og innbyggerne bedt om å holde seg inne.

Dette har hatt en drastisk effekt på Venezias normalt forurensede kanaler, der søle og utslipp fra hurtigbåter og søppel fra turister har pleid å flyte rundt. Dermed blir det klare vannet et bitte lite lyspunkt for den vakre byen, som har fått økonomien tilnærmet utslettet etter at turismen har falt sammen på grunn av den pågående koronaepidemien.

Bilder av kanalene ble først lagt ut på Facebook-gruppen «Venezia Pulita» (Rent Venezia), hvor innbyggerne i byen har delt bilder av bitte små fisker som svømmer rundt i det normalt ugjennomsiktige vannet og hvor fugler gleder seg over mangelen på båttrafikk i byens kanaler.

«Hold deg hjemme – og naturen takker deg», kommenterte en kvinne på nettstedet.

