Trump vil ta i bruk krigslov mot pandemien

Trump kunngjorde onsdag at han vil undertegne forsvarsproduksjonsloven i tilfelle det behøves, ettersom regjeringen styrker sine ressurser mot en ventet koronasmittebølge.

Presidenten uttalte også at han vil utvide nasjonens testingskapasitet og utplassere et marinesykehusskip i New York, som raskt skal bli et episenter for pandemien. Et annet skip vil bli utplassert på vestkysten.

Under orienteringen i Det hvite hus sa Trump at avdelingen for bolig- og byutvikling vil innstille tvangssalg av boliger og utkastelser i seks uker ettersom et økende antall amerikanere står i fare for å miste jobbene sine og derfor ikke kan betale husleie og boliglån.

