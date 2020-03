NTB utenriks

Tilbudet kommer rett etter at selskapet varslet permittering av 10.000 ansatte, rundt 90 prosent av arbeidsstokken, skriver Expressen.

– Det føles vidunderlig at vi kan se et lite lys i dette mørket og gjøre noe bra, sier Fredrik Hillelson i rekrutterings- og utdanningsfirmaet Novare, som sammen med Sophiahemmet Högskola har satt sammen tilbudet om et ukeskurs.

– Dette er servicepersonell som tar hånd om hundrevis av mennesker. De kan gjøre mye nytte for seg, mener Hillelson.

