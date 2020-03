Svensk politi aksjonerer mot personer på ferje

NTB utenriks

Politiet aksjonerer etter å ha fått meldinger om alvorlige trusler, opplyser politiet selv på sitt nettsted.

Noen har barrikadert seg i en lugar om bord, opplyser politimester Torbjörn Nilsson til Sveriges Radio P4.

Ifølge Expressens opplysninger dreier det seg om to kvinner og et barn. Et vitne opplyser til P4 Gotland at det skal dreie seg om et gisseldrama.

Ferja ligger ved kai i Nynäshamn. Aksjonen fører til at avgangen til Visby på Gotland er forsinket. Flere politipatruljer er på plass ved terminalbygningen, melder Aftonbladet.

Det er ingen andre passasjerer om bord, opplyser ferjeselskapet Destination Gotland.

Polititalskvinne Towe Hägg opplyser til TT at det ikke er noen fare for allmennheten.

