Sanders vurderer å gi seg

NTB utenriks

Sanders tapte i alle tre statene som avholdt nominasjonsvalg tirsdag: Arizona, Florida og Illinois. Han ligger dermed langt bak Biden.

I en uttalelse sier kampanjeleder Faiz Shakir at Sanders går i dialog med sine støttespillere for å «vurdere sin kampanje».

Han antyder likevel at Sanders ikke har noe hastverk med å foreta en avgjørelse om å gi seg ettersom neste nominasjonsvalg ikke er før om tidligst tre uker.

Sanders har kun vunnet i Nord-Dakota og territoriet Nord-Marianene siden supertirsdag for 15 dager siden. Den siste tiden har han fokusert på utbruddet av koronaviruset i USA for å fremme sin hovedsak om helseforsikring for alle finansiert av staten.

Sanders har så langt ikke uttalt seg selv om å avslutte kampanjen.

