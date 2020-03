Over 4.000 ilagt koronabot i Frankrike

NTB utenriks

– Vårt mål er å beskytte franskmennene, og den beste måten å beskytte liv på er å holde seg hjemme, sier innenriksminister Christophe Castaner til TF1-TV.

– Boten var på 35 euro i går, og fra i dag er den 135 euro. Den kan gå opp til 375 euro. Det burde være en faktor nok til å få folk til å følge det vi pålegger, sa han videre.

Fra klokka 12 tirsdag har ikke franskmennene hatt lov å ferdes ute, bortsett fra viktige turer med et signert dokument som sier hvor de skal.

På spørsmål om at det faktisk var mange over hele landet som fremdeles tok turer og til og med jogget, sa Castaner at dette var tillat så lenge de gjorde det alene.

President Emmanuel Macron har i motsetning til de enda strammere regimene i Italia og Spania, tillatt trening.

