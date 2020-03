Israel stenger av palestinske områder

NTB utenriks

Beslutningen er ifølge Israel tatt i samråd med den palestinske regjeringen i Ramallah, et av områdene på den okkuperte Vestbredden der palestinerne har fått begrenset selvstyre.

– Fra og med i dag er Vestbredden stengt, sier Yotam Shefer i Cogat i det israelske forsvarsdepartementet.

Grenseovergangene til Gazastripen ble stengt for alt annet enn varetransport for flere dager siden, og det samme vil nå være tilfelle på Vestbredden, ifølge en talsmann for den palestinske regjeringen, Ibrahim Melhim.

Palestinsk politi vil nå opprette veisperringer utenfor alle de store byene, ifølge ham.

Fullt samarbeid

– Alt dette skjer i fullt samarbeid med den israelske siden. Det er etablert et felles operasjonsrom for å koordinere koronaspørsmålet på høyeste nivå, legger Melhim til.

Israel okkuperte Vestbredden i 1967 og bestemmer hvem som slipper inn og ut av området. Israel har også etablert over 200 bosetninger og såkalte utposter i de okkuperte områdene, i strid med internasjonal lov.

Stopp for pendlere

Rundt 70.000 palestinere fra Vestbredden jobber i Israel og pendler daglig fram og tilbake. Tirsdag fikk de beskjed om at de enten må belage seg på å bli værende i Israel de kommende månedene, eller forbli på Vestbredden.

Tusenvis av palestinere jobber også i bosetningene, og dette kan de fortsatt gjøre. Palestinske myndigheter advarer dem imidlertid mot det og hevder bosetningene har blitt smittesentre.

427 israelere og 44 palestinere har hittil fått påvist smitte av koronaviruset, men det er ennå ikke meldt om dødsfall.

