Tallet på registrerte smittetilfeller er 13.700, opplyser regjeringen i Madrid onsdag formiddag.

Dagen før var tallet på smittede satt til 11.308, og det vokser dermed raskt.

Tirsdag ble det kjent at statsminister Pedro Sánchez hadde bedt om kinesisk hjelp i kampen for å holde utbruddet under kontroll.

