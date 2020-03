Tomme gater i Paris

NTB utenriks

Fra klokka 12 tirsdag var det ikke lov å gå ut unntatt for å gå på jobb eller å handle inn nødvendige varer som mat og medisiner.

I timene før var det lange køer utenfor supermarkeder, slakterbutikker og apotek. Folk måtte stå med 1 meters mellomrom for å unngå å bli smittet eller selv spre virus til andre.

Få timer senere var de fleste butikker tomme, kun ansatte som hadde lite å gjøre, var til stede.

De få turistene som fortsatt befinner seg i byen, fikk beskjed om å forlate flere kjente landemerker og gater.

Politisjefen i Paris, Didier Lallement, opplyser at det er satt opp 150 kontrollposter rundt om i byen for å sjekke at de som faktisk er ute på gaten, har skriftlig tillatelse til det.

