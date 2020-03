NTB utenriks

Tyveriet i Muelheim-distriktet ble oppdaget av en ansatt mandag morgen, opplyser politiet.

På grunn av koronaviruset finnes det et marked for ansiktsmaskene som til vanlig er av liten verdi, ifølge en talsperson for sykehuset.

Det vil ikke føre til mangel på ansiktsmasker for sykehuset, men etter tyveriet blir alle sykehusene i byen oppfordret til å sjekke og sikre lagrene med verneutstyr.

