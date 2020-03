Facebook tilbyr 100 millioner dollar til virusrammede småbedrifter

NTB utenriks

Facebook tilbyr opp mot 30.000 småbedrifter i 30 land økonomiske støtte gjennom kontanttilskudd og annonsekreditt, opplyser selskapet tirsdag.

Den økonomiske støtten på 100 millioner dollar tilsvarer med dagens kurs over 1 milliard kroner. Bedrifter har gitt uttrykk for at økonomisk støtte kan gjøre dem i stand til å fortsette virksomheten og betale ansatte som ikke kan komme på jobb.

– Vi har lyttet til små bedrifter for å forstå hvordan vi best kan hjelpe dem, sier Sheryl Sandberg i Facebook.

