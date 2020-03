Egypt kaster ut The Guardian

NTB utenriks

The Guardian siterte søndag en canadisk spesialist på infeksjonssykdommer som anslo at minst 19.000 personer er smittet av koronaviruset i Egypt.

Egyptiske helsemyndigheter hadde tirsdag bare rapportert om 166 smittede og fire dødsfall som følge av epidemien.

Den statlige egyptiske informasjonstjenesten (SIS), som utsteder akkreditering til utenlandske journalister i landet, krever at The Guardian beklager saken og sier den er full av feil.

– Dersom de ikke beklager, vil vi ta i bruk alle rettslige tiltak, inkludert stenging av avisens kontor i Egypt og tilbaketrekking av akkreditering, heter det i en kunngjøring fra SIS.

SIS har også gitt The New York Times en advarsel som følge av at avisen har tvitret om antallet koronasmittede i Egypt.

