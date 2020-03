Afghanere rømmer fra virusrammede Iran

NTB utenriks

Koronaviruset har gjort stor skade på Irans økonomi, som fra før er sterkt medtatt som følge av USAs sanksjoner.

Dette bidrar til at afghanerne nå strømmer tilbake til hjemlandet. Nesten 70.000 har reist hjem i løpet av de siste 20 dagene, opplyser en representant for myndighetene til nyhetsbyrået AFP.

Situasjonen har ført til bekymring for at de mange afghanerne også skal ta med seg virussmitte tilbake til hjemlandet. Krigsherjede Afghanistan har liten kapasitet til å skulle håndtere et stort utbrudd av koronaviruset.

– Jeg er redd det vil komme en dag da vi ikke vil klare å telle alle de døde, sa guvernør Abdul Qayum Rahimi i provinsen Herat i forrige uke.

Mandag flyktet 37 mennesker fra en isolasjonsavdeling på et sykehus i Herat, ifølge myndighetene. Minst to av dem var smittet av koronaviruset. Flere leger ble banket opp og vinduer knust før pasientene stakk av.

