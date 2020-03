NTB utenriks

Forbudet varer i første omgang til over påske.

– Det er lang tradisjon for at spanjoler besøker oss i påsken. I år er ikke et godt år for dette, sa Antonio Costa etter en videokonferanse med sin spanske kollega Pedro Sanchez søndag.

Innreiseforbudet innføres så raskt som mulig etter at landenes utenriksministere møtes mandag for å diskutere gjennomføringen.

Varer og folk som krysser grensen for å gå på jobb, kan fortsatt passere.

(©NTB)