Dermed har iranske myndigheter registrert til sammen 853 dødsfall siden 19. februar.

– Vår bønn er at alle tar dette viruset på alvor og at man ikke under noen omstendighet forsøker å reise til andre provinser, sa helsedepartementets talsmann Kianoush Jahanpour på en fjernsynssendt pressekonferanse mandag.

