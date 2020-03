Nedgang på Asia-børsene

NTB utenriks

Mens Nikkei sank med 2,46 prosent, falt Hongkong-børsen med 4,03 prosent og Sør-Korea med 2,74 prosent.

I Kina stupte Shanghai-indeksen 3,40 prosent og Shenzhen 4,83 prosent.

Børsene i Tokyo åpnet litt opp mandag morgen, men dalte da Japans sentralbank kunngjorde at den skal sprøyte nye penger inn i en koronarammet økonomi.

Bank of Japan trådte til etter at både USAs og Australias sentralbanker kunngjorde nye krisetitak, men kunngjøringene gjorde ingenting for å dempe investorenes frykt og bekymringer, tvert imot.

Nedgangen i Kina kom til tross for at sentralbanken reduserte kravet til bankenes kapitalreserver. Samtidig viste kinesiske data at industriproduksjonen falt for første gang på tre tiår på grunn av virusutbruddet.

