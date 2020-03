Svensk epidemiolog kritisk til norske og danske virustiltak

NTB utenriks

Den danske grensestengningen lørdag fikk Sundhedsstyrelsen, det danske Folkehelseinstituttet, i landet til å kalle avgjørelsen politisk og ikke begrunnet med en risiko helsemyndighetene opplever.

– Det finnes ikke noe vitenskapelig grunnlag for å stenge grensene, og avgjørelsen går på tvers av det WHO anbefaler. Jeg mener det er nødvendig at Sundhedsstyrelsen kritiserer tiltaket, for det er ikke bra at vi som samfunn sender ulike signal, sier den svenske statsepidemiologen Anders Tegnell.

I Norge blir utlendinger uten oppholdstillatelse avvist ved atkomst. Også flere andre land i Europa har innført innreiseforbud for utlendinger i forsøket på å tøyle spredningen av koronaviruset.

I både Norge og Danmark har barnehager, skoler og universitet stengt. Mange blir bedt om å jobbe hjemmefra, organisert idrett har opphørt og virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, piercing og lignende stenges.

Tiltakene skiller seg fra det som blir gjort i Sverige.

– Det er viktig å ha en linje som kan følges over lengre tid, altså å bli hjemme derom du er syk, som er vårt budskap. Det er en mer fornuftig og bærekraftig løsning enn at alle skal være hjemme hele tiden. Det fungerer ikke på sikt. Til slutt kommer folk uansett til å gå ut, sier Tegnell.

(©NTB)