Da paven gikk ut for å be om at koronaviruspandemien må ta slutt, kan han sies å ha trosset rådet fra italienske myndigheter om at folk må holde seg mest mulig hjemme for å hindre spredning av viruset.

– Med sin bønn har den hellige far påkalt slutten på pandemien som rammer Italia og verden, tryglet om at de mange syke blir helbredet, og også mintes de mange ofrene og bedt om at deres familier og venner finner trøst og støtte, sier Vatikanet i en pressemelding søndag kveld.

