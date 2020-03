Lange køer på amerikanske flyplasser

NTB utenriks

Passasjerer på Chicagos O'Hare-flyplass måtte i helgen vente i opp til fire timer i tettpakket kø sammen med folk som hostet og harket.

Guvernør J.B. Pritzker i Illinois tvitret direkte til president Donald Trump og visepresident Mike Pence for å påpeke at immigrasjon og passkontroll er et føderalt ansvar. Han krevde umiddelbar respons.

– Dette er uakseptabelt, kontraproduktivt og nøyaktig det motsatte av hva vi må gjøre for å hindre covid-19, tvitret senator Tammy Ducksworth fra samme stat.

Folk måtte stå i tett kø i Chicago, Dallas og andre flyplasser, trass i at myndighetene har oppfordret folk til å holde god avstand fra hverandre som et viktig tiltak mot spredning av koronaviruset.

Bekymret for smitte

– Jeg er mindre bekymret for tiden jeg må stå her, enn jeg er for dem rundt meg. Jeg vet jo ikke hvor de kommer fra, eller hva de har vært eksponert for, sier Dorothy Lowe på flyplassen i Dallas.

Trump forbød før helgen innreise til USA fra Europa, men amerikanske statsborgere, de som har opphold i USA og enkelte andre får fortsatt lov å komme hjem.

Men de sluses gjennom 13 flyplasser rundt om i USA og må gjennom en medisinsk sjekk, og deretter rett i hjemmekarantene i 14 dager.

Mangel på utstyr

Departementet for innenlands sikkerhet svarer på kritikken at den medisinske sjekken bare skal ta rundt ett minutt, men at det er mangel på utstyr og personale som fører til de lange køene. De lover mer utstyr.

I mellomtiden opplyser flyplassmyndighetene i Chicago at antibac er tilgjengelig, mens politiet deler ut vannflasker og snacks.

Antall smittede i USA har nådd opp i over 3.000, mens 57 mennesker er døde av viruset.

