Kun online-feiring fra Vatikanet i påsken

NTB utenriks

På grunn av den pågående globale helsekrisen vil feiringen i påskeuken finne sted uten troende til stede, opplyser Vatikanet i en pressemelding.

Fram til 12. april blir all feiring som pave Frans står for, tilgjengelig online på Vatikanets offisielle hjemmeside.

Hans siste ukentlige messe ble tatt opp i biblioteket i Vatikanet og sendt online, i stedet for at han selv holdt messen i et vindu på Petersplassen, som nå er avstengt for publikum.

Ifølge offisielle tall er 1.441 mennesker i Italia døde av viruset, og det er registrert over 21.000 smittede.

(©NTB)