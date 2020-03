USA kommer til å forby innreise også fra Storbritannia og Irland

NTB utenriks

Presidenten vil også vurdere å innføre restriksjoner på innenlandsreiser for å dempe spredningen av koronaviruset.

Innreiseforbudet fra Storbritannia og Irland vil gjelde fra mandag, ifølge Trump.

Ved midnatt fredag trådte USAs nye innreiseforbud for de fleste europeiske land i kraft. Storbritannia og Irland fikk unntak for det 30 dager lange innreiseforbudet, som gjelder for alle utlendinger som har vært i et av Schengen-landene de siste 14 dagene. Forbudet gjelder dermed de fleste EU-land, pluss Norge.

Amerikanske borgere, personer med permanent opphold og foreldre og ektefeller er unntatt fra forbudet.