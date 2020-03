Svenskene blir bedt om å avstå fra utenlandsreiser

NTB utenriks

Det går fram av et reiseråd fra det svenske utenriksdepartementet lørdag kveld.

– Ikke-nødvendige reiser omfatter besøks- og turistreiser. Det kan for eksempel finnes samfunnsviktige arbeidsreiser som likevel bør gjøres, sier pressetalsperson Diana Qudhaib i svensk UD.

Dette innebærer også at personer som for eksempel har familie i Norge, ikke bør reise over grensa for å besøke dem.

– Vårt råd gjelder ikke-nødvendige reiser. Det kan finnes familiegrunner som gjør at en reise kan betraktes som nødvendig, sier Qudhaib.

