Representantenes hus vedtok krisepakke

Representantenes hus vedtok med overveldende flertall den økonomiske krisepakken med 363 mot 40 stemmer. Lovforslaget skal nå til behandling i Senatet.

President Donald Trump tvitret sin støtte til lovforslaget før det ble behandlet i Representantenes hus, og han oppfordret både Republikanere og Demokrater til å støtte det.

Trumps støtte betyr at det blir vedtatt neste uke også i Senatet, der republikanerne har flertall, og at Trump selv signerer pakken som lov.

Nasjonal krisetilstand

På et møte med pressen fredag erklærte Trump nasjonal krisetilstand og frigjorde 50 milliarder dollar til lokale delstatsmyndigheter for å håndtere krisen.

Blant tiltakene som Representantenes hus vedtok, er gratis virustesting, betalt sykefravær, styrket arbeidsledighetsforsikring og mer penger til mat for hardt pressede familier.

Demokratene har kjempet en hard kamp for å få pakken vedtatt mot motvillige republikanere, men Trumps godkjenning bidro til å få de fleste av dem til å slutte seg til forslaget.

– Jeg oppfordrer alle republikanere og demokrater til å stemme ja, tvitret Trump før debatten fredag kveld.

Skeptisk til sykepenger

Republikanerne var blant annet skeptisk til betalt sykefravær. Men betalt sykefravær er et avgjørende element i myndighetenes forsøk på å stanse spredning av viruset.

Hvis folk ikke får sykepenger, vil mange føle at de ikke har råd til å bli hjemme fra jobben når de er syke, og dermed sprer de smitten slik at mange flere blir syke.

Å sikre folks lønninger når de blir satt i karantene eller må hjelpe andre er sentralt for at de ikke skal ende i personlig økonomisk krise. Loven vil også gi tre måneders betalt permisjon, samtidig som mellomstore arbeidsgivere skal kompenseres gjennom skatterabatter.

Enormt press

Det hvite hus har vært under enormt press etter hvert som viruset spredte seg raskt til hele USA. Hittil har Trump gjort alt for å nedtone trusselen, inkludert ved å motarbeide sine egne eksperters stadig mer desperate advarsler.

Han har selv framstått som et dårlig eksempel ved å fortsette å trykke folks hender og nekte å teste seg, selv etter at det viste seg at to personer i delegasjonen til Brasils president Jair Bolsonaro som besøkte USA forrige helg, har testet positivt på viruset.

Forhandlet døgnet rundt

Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, forhandlet nærmest døgnet rundt med finansminister Steven Mnuchin i dagene før debatten, til og med mens Trump snakket fredag i rosehagen til Det hvite hus.

Både Pelosi og Mnuchin sier at en tredje krisepakke snart følger, med flere offensive skritt for å støtte opp under USAs økonomi.

