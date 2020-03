Nytt rakettangrep på militærbase i Nord-Irak

NTB utenriks

Det befinner seg soldater fra flere nasjonaliteter, blant dem amerikanske ved Camp Taji, som er sentral i den USA-ledede koalisjonens krigføring mot IS.

Et ukjent antall irakiske soldater ble såret i lørdagens angrep, og tilstanden til to av dem blir betegnet som kritisk. Den USA-ledede koalisjonen opplyser at tre av deres soldater ble såret i angrepet.

Nasjonaliteten til de tre koalisjonssoldatene er ikke bekreftet, men kommandersersjant Elisabeth Eikeland ved Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til NTB at det ikke befinner seg norske soldater i Camp Taji.

Ifølge det irakiske Forsvarets operative hovedkvarter ble militærbasen rammet av 33 Katjusja-raketter i angrepet.

Onsdag ble to amerikanere og en brite drept, og 14 andre soldater og sivilt personell i den USA-ledede koalisjonen såret, fem av dem kritisk, da 18 Katjusja-raketter regnet ned over den samme militærbasen.

USA anklaget den iranskstøttede militsgruppa Kataib Hizbollah for å stå bak og gjennomførte flyangrep mot flere mål som angivelig kunne knyttes til dem.

Tre irakiske regjeringssoldater, to politimenn og en sivil ble ifølge det irakiske forsvaret drept i flyangrepene.

Lørdag ba den irakiske hæren USA og de øvrige landene i koalisjonen om å avstå fra å svare på rakettangrepet mot Camp Taji, uten at den irakiske regjeringen gir sin tillatelse til dette.

