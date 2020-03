Kypros stenger grensene for utlendinger

NTB utenriks

Innreiseforbudet trer i kraft søndag, og bare kyprioter, innbyggere, diplomater, registrerte studenter og annet autorisert personell slipper inn, opplyser president Nikos Anastasiades.

Han bad samtidig kyprioter om å ikke reise tilbake Kypros unødvendig.

Alle private og offentlige utdanningsinstitusjoner på øya blir stengt fram til 10. april.

Anastasiades sa at restriksjonene på øyas delelinje fortsatt gjelder, og at folk bare bør reise mellom den tyrkisk-kypriotiske delen i nord og det gresk-kypriotiske området i sør om at det er strengt nødvendig.

Det er påvist 26 tilfeller av koronasmitte på Kypros, fire av dem er i nord.

